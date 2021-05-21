Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünü ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, "Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli çiftçilere müjde verdiğini belirterek, "Değerli çiftçilerimiz için de bugün müjde niteliğinde açıklamamız var. Bugün buradan yaklaşık 427 buçuk milyon liralık destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağımızı söyleyelim. Bugün itibariyle hububat, baklagil, tane mısır desteği için 61 bin 496 üreticimize 289 milyon 48 bin lira, mazot gübre destek kapsamında da 23 bin 428 üreticimize 130 milyon 510 bin 158 lira, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 13 kişiye 904 bin 951 lira. Bu 3 kalemde yaklaşık 427 buçuk milyon liralık destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Destek ödemeleri hem çiftçilerimize hem de ülkemize hayırlı ve bereketli olsun" diye konuştu.

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DHA