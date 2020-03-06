Ekonomi Bakan Pakdemirli'den müjde: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Bakan Pakdemirli'den müjde: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Ekonomi

Bakan Pakdemirli'den müjde: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." dedi.

06 Mart 2020, Cuma 11:45 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." dedi.

Pakdemirli, "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." diye konuştu.



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