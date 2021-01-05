2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılına ait ihracat rakamlarını paylaştı. Pekcan geçtiğimiz yıl, ihracatta tarihi bir rekor kırıldığını belirtti.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılına ait ihracat rakamlarını paylaştı. Pekcan geçtiğimiz yıl, ihracatta tarihi bir rekor kırıldığını belirtti.Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aralıkta ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı. 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye'nin başarısıdır.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3"

2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır. 2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir.







