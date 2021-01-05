Ekonomi Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık

Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık

Ekonomi

Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, "2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye'nin başarısıdır." dedi.

05 Ocak 2021, Salı 12:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılına ait ihracat rakamlarını paylaştı. Pekcan geçtiğimiz yıl, ihracatta tarihi bir rekor kırıldığını belirtti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılına ait ihracat rakamlarını paylaştı. Pekcan geçtiğimiz yıl, ihracatta tarihi bir rekor kırıldığını belirtti.Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aralıkta ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı. 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye'nin başarısıdır.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3"

2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır. 2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir.

İlgili Haberler
İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00'de başlayacakCorona virüs aşısıyla ilgili gelen bu mesajı sakın açmayınDoç. Dr. Yavuz Dizdar uyardı: Corona aşısı yaptırmadan önce antikor testi yaptırın



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kamu kurumlarına Passat uyarısı gitti
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Fikri Sağlar’ın görüşlerine katılmıyorum ama...
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Eksiğimi isteğe bağlı prim ödeyerek tamamlayabilir miyim?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Yılbaşı geçtiğine göre artık köyümüze dönelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Tasarrufun enleri 2021'in rehberi
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
2021'de finansal başarının formülü
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'de memur ve emeklinin alacağı maaş rakamları netleşti