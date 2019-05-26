Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşların ödemelerini bayram öncesi alabileceğini ifade eden Bakan Selçuk, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Selçuk ayrıca, vatandaşların T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabileceklerini belirtti.



