Çin'den sonra uzaktan eğitim konusunda 2. ülkenin Türkiye olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alabilecek. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak" dedi.

TRT Haber'de konuşan Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren ücretli öğretmenlere ödeme yapılacak. Uzaktan eğitimi sıradan bir iş ve işlem olarak planlıyoruz. Çin'den sonra uzaktan eğitim konusunda en başarılı ikinci ülkeyiz.

Annesi babası sormadan dersini yapan çocuklar eminim şimdi de bu titizlikle bu işi yürütüyorlardır. Bize gelen şu, 'Acaba siz televizyonda daha fazla ders yapamaz mısınız?' Bize ilk başta dediler ki, 'Neden 40 dakika yapmıyorsunuz?' Çünkü televizyon karşısında oturmak kolay değil.

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