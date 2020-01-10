Bakan Selçuk EYT için önemli açıklamalarda bulundu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son durum açıklaması, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. EYT için son durum bilgilerini paylaşan Selçuk, çalışmaların devam ettiğini ve durumun maliyetini aktardı.

Selçuk yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalamasının 43-47 olduğunu söyleyen Selçuk, “Bunların yüzde 80-90’ı da çalışmaya devam ediyor. Biliyorsunuz, emekliliği hak etmenin üç şartı var: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Dolayısıyla, emeklilikte yaşa takılanlar dediğimizde, yaştan dolayı emeklilik hakkını kazanamayanlar var.

Konuyu etraflıca inceledik ve birden fazla alternatif üzerinden çalışıp maliyetleri çıkardık. Yüksek maliyetinin yanı sıra sosyal güvenlik reformundan bir geri dönüşü ifade ettiği için ilke olarak da karşıyız. Reformu geriye döndürmek aktüeryal dengenin bozulması demek” dedi.

Hürriyet