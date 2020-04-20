Bakan Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.
20 Nisan 2020, Pazartesi 23:24 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.
Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.
https://twitter.com/ZehraZumrutS/status/1252313858548666368
AA