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Bakan Varank duyurdu! Sanayi bölgeleri cari açığı azaltacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bürokrasiyi azaltan yatırımcı dostu 6 endüstri bölgesi kuruldu, 6 endüstri bölgesi cari açığı 1.7 milyar dolar azaltacak." dedi.

10 Mayıs 2019, Cuma 09:36 Son Güncelleme:
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Bakan Varank duyurdu! Sanayi bölgeleri cari açığı azaltacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 6 yeni Endüstri Bölgesi kurulduğunu ve bu sayede cari açığın 1.7 milyar dolar düşeceğini belirtti.

Varank ayrıca, Endüstri Bölgeleri sayesinde 49 bin yeni istihdam sağlanacağını, 23.1 milyar liralık yatırım da yapılacağını kaydetti.

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