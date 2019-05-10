Bakan Varank duyurdu! Sanayi bölgeleri cari açığı azaltacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bürokrasiyi azaltan yatırımcı dostu 6 endüstri bölgesi kuruldu, 6 endüstri bölgesi cari açığı 1.7 milyar dolar azaltacak." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 6 yeni Endüstri Bölgesi kurulduğunu ve bu sayede cari açığın 1.7 milyar dolar düşeceğini belirtti.
Varank ayrıca, Endüstri Bölgeleri sayesinde 49 bin yeni istihdam sağlanacağını, 23.1 milyar liralık yatırım da yapılacağını kaydetti.