Ekonomi Bakan Varank'tan KOSGEB müjdesi!

Bakan Varank'tan KOSGEB müjdesi!

Ekonomi

Bakan Varank'tan KOSGEB müjdesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB destekleri ile önemli bir müjde verdi.

05 Ekim 2021, Salı 17:13 Son Güncelleme:
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Bakan Varank yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programını' başlattık. Program kapsamında, KOBİ’lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL’ye kadar destek vereceğiz. Böylece işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa edinimlerinde oluşacak finansman maliyetini karşılayacağız. Hedefimiz KOBİ’lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki yüksek fiyatları düşürmek" dedi.

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