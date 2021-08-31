İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

Afetler dışında kamunun sosyal yardımlarının önemli bir kısmını Bakanlığımız eliyle gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında toplam 69,3 milyar lira sosyal yardım yapılıyor ve bunun yüzde 82’si bizim Bakanlığımız eliyle yapılan yardımlar.

Kamunun sosyal yardımların önemli kısmını bakanlığımız eliyle gerçekliyor. 2020 yılında toplam 69,3 milyar lira sosyal yardım yapılmış, bunun 56,6 milyar lirası bakanlığımızca yapılıyor. Bizim sosyal yardımlarımızın yüzde 78’i çalışamayacak durumda olanlara yaptığımız yardımlardır.

Sosyal yardım sosyal devlet olmanın bir gereğidir. İnsanlara sosyal yardım yapmak sadece yoksullukla açıklanabilir bir şey değil. Maalesef muhalefetteki arkadaşlarımız başka ülkelerdeki sosyal yardımlara “Olması gereken budur” derken, Türkiye’de söz konusu olunca bir ithamla yaklaşıyorlar. Bu son derece yanlış. Bunun üzerinden siyaset üretmek de yanlış. Elektrik desteği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında fondan yararlanmayı hak etmiş vatandaşlara belli bir kotaya kadar, insanların belli bir refah seviyesine ulaşması için sağladığımız desteklerdir. Sosyal yardımı pür yoksulluk üzerinden yorumlamak yanlış. İnsanlar arasında eşitliği dağıtmaya çalışma gayretimize ithamla yaklaşmak çok doğru bir yaklaşım değil.