Ekonomi Bakan Yanık'tan canlı yayında elektrik faturası desteği açıklaması

Bakan Yanık'tan canlı yayında elektrik faturası desteği açıklaması

Ekonomi

Bakan Yanık'tan canlı yayında elektrik faturası desteği açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos 2021, Salı 19:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

Afetler dışında kamunun sosyal yardımlarının önemli bir kısmını Bakanlığımız eliyle gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında toplam 69,3 milyar lira sosyal yardım yapılıyor ve bunun yüzde 82’si bizim Bakanlığımız eliyle yapılan yardımlar.

Kamunun sosyal yardımların önemli kısmını bakanlığımız eliyle gerçekliyor. 2020 yılında toplam 69,3 milyar lira sosyal yardım yapılmış, bunun 56,6 milyar lirası bakanlığımızca yapılıyor. Bizim sosyal yardımlarımızın yüzde 78’i çalışamayacak durumda olanlara yaptığımız yardımlardır.

Sosyal yardım sosyal devlet olmanın bir gereğidir. İnsanlara sosyal yardım yapmak sadece yoksullukla açıklanabilir bir şey değil. Maalesef muhalefetteki arkadaşlarımız başka ülkelerdeki sosyal yardımlara “Olması gereken budur” derken, Türkiye’de söz konusu olunca bir ithamla yaklaşıyorlar. Bu son derece yanlış. Bunun üzerinden siyaset üretmek de yanlış. Elektrik desteği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında fondan yararlanmayı hak etmiş vatandaşlara belli bir kotaya kadar, insanların belli bir refah seviyesine ulaşması için sağladığımız desteklerdir. Sosyal yardımı pür yoksulluk üzerinden yorumlamak yanlış. İnsanlar arasında eşitliği dağıtmaya çalışma gayretimize ithamla yaklaşmak çok doğru bir yaklaşım değil.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Rum Yetimhanesi'nin tuşları kırık piyanosu
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Memur maaşındaki yükseliş bedelli askerliği de artırır
Ekrem Sarısu
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ev eşyasında spotçu avantajı
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Okul zili çalıyor
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Borsa günü son 5 ayın en yükseğinde tamamladı