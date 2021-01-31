Ekonomi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, prim borcu yapılandırmasında son gün uyarısı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, prim borcu yapılandırmasında son gün uyarısı

Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, prim borcu yapılandırmasında son gün uyarısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu belirterek, vatandaşlara yapılandırmayı kaçırmamaları uyarısında bulundu.

31 Ocak 2021, Pazar 19:16 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, prim borçlarının yapılandırılma sürecine ilişkin bir video paylaştı.

Yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu anımsatan Selçuk, paylaşımında, "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. Ayrıntılı bilgi için 'http://sgk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın." ifadelerini kullandı.


AA

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