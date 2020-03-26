Bakan'dan TOKİ ve Emlak Konut açıklaması: Taksitler ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" dedi.
26 Mart 2020, Perşembe 14:36 Son Güncelleme:
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Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."
https://twitter.com/murat_kurum/status/1243136527133270018
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