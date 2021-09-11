Türkiye Bakanlığın Yılmaz Güney'i andığı paylaşım olay oldu! 'Çirkin kral' tarışması

Bakanlığın Yılmaz Güney'i andığı paylaşım olay oldu! 'Çirkin kral' tarışması

Türkiye

Bakanlığın Yılmaz Güney'i andığı paylaşım olay oldu! 'Çirkin kral' tarışması

Yılmaz Güney’i ölüm yıldönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Twitter paylaşımı tartışma çıkardı. AK Partili milletvekili Özkaya'nın 'yanlış' yorumuna vatandaşlardan olumlu ve olumsuz çok sayıda yorum geldi. 'Saçmalığın daniskası' diyen de oldu 'Bunun nesi yanlış' diye soran da. İşte konuyla ilgili paylaşımlar...

11 Eylül 2021, Cumartesi 09:59 Son Güncelleme:
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Önceki gün efsane sinema sanatçısı Yılmaz Güney’in 37’nci ölüm yıldönümüydü. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi Twitter hesabından sanatçının fotoğrafı ile birlikte, “Sinemamızın ‘Çirkin Kral’ lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz” paylaşımı yaptı. Bu paylaşım sosyal medyada tartışmaya neden oldu. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Twitter üzerinden Bakanlığı eleştirdi. Bu paylaşımı alıntılayan Özkaya, “Yanlış...!!!” ifadesini kullandı. Paylaşımların altına vatandaşlardan da olumlu ve olumsuz çok sayıda yorum geldi.

SAÇMALIĞIN DANİSKASI

Yusuf adlı bir hesap, “Tebrikler vekilim. Sizin gibi insanların varlığı devletin geleceği için teminattır, sağolun” diyerek Özkaya’ya destek verdi. Mehmet Kaplan adlı bir vatandaş da “Hah şöyle yanlışa yanlış. Bırakalım artık karşı mahalleye şirin gözükmeyi. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oluyoruz” dedi. İzzet Kurt ise “İnşallah bu yanlışı yanlış yapana da söylersiniz. Saçmalığın daniskası” değerlendirmesinde bulundu.

BUNUN NESİ YANLIŞ

Bakanlığın paylaşımını savunan Metin adlı bir hesap Özkaya’ya “Neresi yanlış?”, Barış Özmen adlı bir vatandaş da “Yanlış olan ne? sorusunu yöneltti. “Baba Eray” adlı kullanıcı da bakanlığa gelen tepkilere, “Hani herkesi kucaklıyordunuz. Bakanlık doğru olanı yapmıştır” karşılığını verdi. Turan Tekiner ise “Yılmaz Güney dünyaya mal olmuş bir sanatçıdır. Onu itibarsızlaştırmaya çalışırken aslında kendi itibarınızı kaybediyorsunuz. Yılmaz Güney ölümsüzdür” değerlendirmesini yaptı.

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