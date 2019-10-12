Bakanlık açıkladı: Kokoreç kuduz yapmaz

Meltem ÖZGENÇ/Hürriyet

Rehberde, vatandaşlardan gelen ilginç sorulara da yanıt verildi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı’na her yıl 250 bin civarında kuduz şüpheli temas bildirimi yapılıyor. Başvuruların bu kadar yüksek olmasında vatandaşların bilgi eksikliği nedeniyle endişeye kapılmaları rol oynuyor.

ÖLÜM SAYISI 1

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla kuduz temaslı bildirimlerde ölüm oranı her yıl azalıyor. 1974’te kuduz nedeniyle 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirilirken 1983’te bu sayı 25’e, 1999’da 7’ye, 2017 ve 2018 yıllarında ise 1’e geriledi. Konuyla ilgili sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik hazırlanan ‘Kuduz Rehberi’nde “Son 20 yıl değerlendirildiğinde kuduz olan hayvanların yüzde 90.17’sinin evcil hayvanlar olduğu ve ilk sırayı yüzde 43.62 ile köpeklerin aldığı belirlendi” denildi.

İLGİNÇ SORULAR

Rehberde, vatandaşlardan gelen ilginç sorulara da yer verildi.

İşte bazıları:

Kokoreç yemek kuduz açısından riskli midir? (Hayır)

İnsan ısırık ve tırmalamalarında kuduz aşısı önerilir mi? (İnsandan insana bulaşma, ısırılma yolu ile gösterilmiş değil. İnsan tırmalaması ile geçiş de söz konusu değil.)

Kuduz aşısı uygulanan kişi güneşe çıkabilir mi? (Evet).



