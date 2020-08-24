Bakanlık duyurdu: Nakdi ödeme yardımları bugün başladı
Muhtaç asker çocuklarına, muhtaç asker ailelerine, ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere, eşi vefat eden kadınlara yönelik nakdi yardım programlarına ilişkin ödemeler bugün başladı.
24 Ağustos 2020, Pazartesi 14:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Muhtaç asker çocuklarına, muhtaç asker ailelerine, ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere, eşi vefat eden kadınlara yönelik nakdi yardım programlarına ilişkin ödemeler bugün vatandaşların hesaplarına geçmeye başladı" denildi.
BUNLARI DA OKUYUN