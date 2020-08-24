Ekonomi Bakanlık duyurdu: Nakdi ödeme yardımları bugün başladı

Bakanlık duyurdu: Nakdi ödeme yardımları bugün başladı

Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Nakdi ödeme yardımları bugün başladı

Muhtaç asker çocuklarına, muhtaç asker ailelerine, ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere, eşi vefat eden kadınlara yönelik nakdi yardım programlarına ilişkin ödemeler bugün başladı.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 14:46 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Muhtaç asker çocuklarına, muhtaç asker ailelerine, ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere, eşi vefat eden kadınlara yönelik nakdi yardım programlarına ilişkin ödemeler bugün vatandaşların hesaplarına geçmeye başladı" denildi.


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