Bakanlık etil alkol ihtiyacı için harekete geçti

Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı etil alkol ihtiyacını karşılayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kolonya ve dezenfektanlar için etil alkol ihtiyacını karşılanacağını söyledi. Bakan Varank, benzinde yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun da 3 aylığına askıya alındığını duyurdu. Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.

Kolonyanın koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanılması ile piyasada dezenfektan ve kolonyalar hızla tüketildi.





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