Ekonomi Bakanlık etil alkol ihtiyacı için harekete geçti

Bakanlık etil alkol ihtiyacı için harekete geçti

Ekonomi

Bakanlık etil alkol ihtiyacı için harekete geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stokların hızla erimesinin ardından etil alkol ihtiyacı için harekete geçti.

13 Mart 2020, Cuma 09:32 Son Güncelleme:
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Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı etil alkol ihtiyacını karşılayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kolonya ve dezenfektanlar için etil alkol ihtiyacını karşılanacağını söyledi. Bakan Varank, benzinde yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun da 3 aylığına askıya alındığını duyurdu. Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.

Kolonyanın koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanılması ile piyasada dezenfektan ve kolonyalar hızla tüketildi. 


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