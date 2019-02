Bakanlık harekete geçti! Riskli bina envanteri çıkarılacak

İstanbul Kartal’da çöken bina sonrası gözler riskli yapılara çevrildi. 21 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı süreci hızlandırmak için düğmeye bastı. Bakanlık, ülke genelinde riskli yapıları tespit etmek ve kentsel dönüşümdeki yeni yol haritasını belirlemek için çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hafta başında 81 ildeki tüm belediyelere talimat mektubu gönderecek.

3 AY SÜRE VERİLECEK

Bakanlık, belediyelerden ilçelerindeki riskli binaları tek tek tespit etmesini isteyecek. Böylece ülke genelindeki tüm ilçeler için bir riskli yapı envanteri ortaya çıkacak. Bakanlık belediyelere bu çalışma için 3 ay süre verecek. Bu çalışma süresi sonunda dönüşümde öncelikli ilçelerde ortaya çıkacak. En fazla riskli bina barındıran ilçelere kentsel dönüşümde öncelik verilecek.

6.7 MİLYON RİSKLİ YAPI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yılda en az 300 bin konutu yenilemeyi hedefliyor. 2023’e kadar 1 milyon 500 bin, gelecek 20 yıl içinde ise 6 milyon 700 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi planlanıyor. Her yıl 30 bin konutun Bakanlık ve TOKİ eliyle, kalanın ise özel sektör işbirliği ile dönüştürülmesi bekleniyor. Bakan Kurum geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşümde izlenecek yolu açıklamıştı. Buna göre artık her kente özel kentsel dönüşüm anayasası geliyor. Her belediye kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacak. Sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek ve yeterliliği olan firmalar kentsel dönüşüm projesi yapabilecek. Vatandaşın haklarını güvence altına almak için yapım bedelinin yüzde 10’una kadar teminat alınacak ya da tamamlama sigortası istenecek. İnşaatın ilerleme seviyesine göre bakanlık tarafından satışlara izin verilecek. Yatırımcı ne kadar inşaat yaptıysa o kadar satış yapabilecek. Halk arasında temelden veya maketten satma ve satın alma dönemine son verilecek. Bakanlık verilerine göre kentsel dönüşümde 53 ilde 238 riskli alanda çalışmalar sürüyor. (Hürriyet)