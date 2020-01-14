Bakanlık tağşiş yapılan ürünleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılının ilk tağşiş yapılan ürünleri açıklandı. Bakanlığın açıkladığı listede gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş detayları paylaşıldı.

Bakanlığın yayınladığı listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Toplamda 3202 parti üründe yapıldı

İlk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

Duyuruda, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, şekerli mamuller, meyve ve sebze işleme ürünleri, kuru yemiş ve çerezler ile takviye edici gıdalarda taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, kuru yemiş kategorisindeki Antep fıstığı ürününde yer fıstığı görüldü.

Gıda boyası bulundu

Şekerli mamullerde ilaç etken maddesi ve glukoz, meyve ve sebze işleme ürünleri kapsamında salçada ve baharatlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi.

Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yağ belirlendi.

Domuz eti tespit edildi

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti tespit edildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan listeye ulaşmak için tıklayınız.







