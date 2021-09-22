Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükmü gereğince toplam dolu kadro sayısının yüzde 3'ü oranında engelli memur istihdam etmek zorunda.

Kamu kurumları, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince engelli alımı yapacağı boş kadroları ekim ayı sonuna kadar bildirmeleri öngörülüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, tüm kurumlara bir yazı yazarak yönetmeliğin öngördüğü üzere, boş engelli memur kadrolarının 31 Ekim 2021 tarihine kadar https://kamueuygulama.sbb.gov.tr/ adresinden girilmesini istedi. Bakanlık ayrıca daha önceki merkezi engelli memur alımlarıyla yerleşenlerin atanma veya atanmama durumlarının da bildirilmesini talep etti.