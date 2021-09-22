Bakanlık tüm kamu kurumlarına yazı yolladı! Ekim sonuna kadar bildirin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engelli memur kontenjan açığının doldurulması için tüm kamu kurumlarının boş kadrolarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar bildirmesini istedi
22 Eylül 2021, Çarşamba 14:46 Son Güncelleme:
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Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükmü gereğince toplam dolu kadro sayısının yüzde 3'ü oranında engelli memur istihdam etmek zorunda.
Kamu kurumları, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince engelli alımı yapacağı boş kadroları ekim ayı sonuna kadar bildirmeleri öngörülüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, tüm kurumlara bir yazı yazarak yönetmeliğin öngördüğü üzere, boş engelli memur kadrolarının 31 Ekim 2021 tarihine kadar https://kamueuygulama.sbb.gov.tr/ adresinden girilmesini istedi. Bakanlık ayrıca daha önceki merkezi engelli memur alımlarıyla yerleşenlerin atanma veya atanmama durumlarının da bildirilmesini talep etti.
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