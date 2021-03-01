Ekonomi Bakanlık'tan kripto para açıklaması: Kaygı taşıyoruz

Bakanlık'tan kripto para açıklaması: Kaygı taşıyoruz

Ekonomi

Bakanlık'tan kripto para açıklaması: Kaygı taşıyoruz

Kripto paralarla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir.' ifadelerini kullandı.

01 Mart 2021, Pazartesi 13:17 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto paralara ilişkin olarak dünya çapında oluşan kaygıyı taşıdıklarını dile getiren açıklamada bulundu.

Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygılarını biz de paylaşıyor. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir.

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