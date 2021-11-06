Baklavacıda skandal görüntüler! İnceleme başlatıldı

Süt banyosu yapan sütçü, turşuyla dönerle dans eden usta, ekmekle maç, fındıkla kulaç... Sosyal medyada fenomen olmak için paylaşılan görüntüler peş peşe geldi. Son skandal yarı çıplak Baklavacı oldu. Adıyaman'da bir baklavacı, işçilerden biri tezgah başında tütün sardı. İşçide maske, eldiven, bone yoktu. İşçilerden biri tişörtünü çıkardı, bir başkası da o anları kaydetti...









Yufkaları tepsiye sermeden önceden ağzına götürdü. O baklavaları yiyecek olanları unuttular, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar. Görüntüler büyük tepki topladı.