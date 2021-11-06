Türkiye Baklavacıda skandal görüntüler! İnceleme başlatıldı

Baklavacıda skandal görüntüler! İnceleme başlatıldı

Türkiye

Baklavacıda skandal görüntüler! İnceleme başlatıldı

Adıyaman'daki bir baklava imalathanesinde çekilen görüntüler tepki çekti. Beğeni için paylaşılan videoda baklava ustalarında maske, bone, eldiven hatta tişört bile olmadığı görüldü. Ustalardan biri elini önce ağzına sonra yufkalara götürdü, baklava tepsisine serdi. Büyük tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı.

06 Kasım 2021, Cumartesi 13:05 Son Güncelleme:
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Süt banyosu yapan sütçü, turşuyla dönerle dans eden usta, ekmekle maç, fındıkla kulaç... Sosyal medyada fenomen olmak için paylaşılan görüntüler peş peşe geldi. Son skandal yarı çıplak Baklavacı oldu. Adıyaman'da bir baklavacı, işçilerden biri tezgah başında tütün sardı. İşçide maske, eldiven, bone yoktu. İşçilerden biri tişörtünü çıkardı, bir başkası da o anları kaydetti...



Yufkaları tepsiye sermeden önceden ağzına götürdü. O baklavaları yiyecek olanları unuttular, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar. Görüntüler büyük tepki topladı. 

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