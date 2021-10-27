Kuruluş Osman dizisinde, Özge Törer tarafından canlandırılan Bala Hatun’un tarihteki yeri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ikinci eşi olan Bala Hatun’un babası da o dönemin ünlü isimlerinden biri iken, Bala Hatun Osman Gazi ile olan evliliğinden olan tek çocuğu da Osmanlı’nın ilk veziri olarak tarihe geçmiştir. İşte, tam adıyla Rabiâ Bala Hatun’un hayatı hakkında merak edilenler…

BALA HATUN KİMDİR?

Tam adı ile Rabiâ Bala Hatun, tarihi kaynaklara göre, 1256 veya 1257 yıllarında dünyaya gelmiştir. Babası o dönemin İslam alimlerinden Şeyh Edebali, annesi ise Ildız Hatun’dur.

1289 yıllarına doğru Osman Gazi ile evlenen Bala Hatun’un bu evliliğinden bir oğlu dünyaya gelmiştir ve Osman Gazi ile Bala Hatun’un oğlu, Şehzade Aleaddin, Osmanlı Devleti’nin ilk veziri olarak görev almıştır.

Bala Hatun Osman Gazi’nin ikinci eşidir ve kimi zaman Osman Gazi’nin ilk eşi Malhun Hatun ile karıştırılmaktadır. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında Malhun ile, ikinci evliliğini 1289 yılında Bala hatun ile gerçekleştirmiştir.

BALA HATUN KAÇ YAŞINDA VE NASIL ÖLDÜ?

Bala Hatun’un nasıl öldüğüne ilişkin tarihi kaynaklarda bir bilgi bulunmamakla birlikte, ölüm yılı olarak, 1324 yılı tarihi kayıtlara geçmiştir. Böylelikle Bala Hatun’un yaklaşık 67 yaşında vefat ettiği bilgisine ulaşılmaktadır. Bala Hatun’un kabri, Bilecik’te babası Şeyh Edebali’nin türbesinin yakınında bulunmaktadır.