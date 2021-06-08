Balenciaga ve Crocs birleşti ortaya stiletto çıktı!

Crocs terliklerin moda düşmanı mı yoksa tam bir stil örneği mi olduğu her zaman tartışma konusu olmuştur. Lüks moda markası Balenciaga, Crocs ile işbirliğine gitti ve ortaya çok ilginç bir model çıktı: Stiletto Crocs. Standart Crocs terliğe eklenen stiletto topuğundan oluşan bu model, sosyal medyanın da diline düştü. Balenciaga'nın Bahar 2022 koleksiyonun bir ürünü olan stiletto Crocs'lar sosyal medyanın da diline düştü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Tanrı bizi terk etti", "Ateşte yakalım" gibi sert yorumlarda bulundu.

Yeşil ve siyah rengi olan stiletto Crocs'ların henüz fiyatı açıklanmadı. Ancak Balenciaga ve Crocs'un daha önceki işbirliğinden ortaya çıkan yüksek topuk terlikler 850 dolara satışa sunulmuş ve anında tükenmişti.



