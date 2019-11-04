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Dünyaca ünlü Fransız moda markası Balenciaga, yine ilginç bir tasarımı ile gündemde. Balenciaga, yeni sezon için tasarladığı çengelli iğne benzeri devasa küpe ile modaseverleri şaşırtmayı başardı.

Küpeler tükendi

Tasarımlarında her zaman aşırıya kaçmayı bir amaç olarak belirleyen Balenciaga markası, yeni küpelerinin adını 'safety hoops' koydu. Çengelli iğne küpeler şimdiden online sitede tükendi.

Balenciaga, çengelli iğne küpelerinin pirinç üzerine altın kaplama, kurşunsuz ve hipoalerjenik olduğunu duyurdu. İlginç küpelerin fiyatı ise 350 euro, yani 2 bin 250 TL.





Eyfel kulesi yüzük

Balenciaga'nın bu sezon piyasaya sürdüğü bir diğer ilginç aksesuar ise Eyfel Kulesi şeklindeki yüzüğü oldu.

Sıra dışı görünümünün yanı sıra, kullanımı konusunda da akıllarda soru işaretleri bırakan bu yüzüğün fiyatı ise 295 dolar, yani 1682 TL.





Patates kutusu terlik

Balenciaga geçen yıl piyasaya sürdüğü terlik modeliyle de çok konuşulmuştu. Kırmızı terlikler, fast food lokantalarında kullanılan patates kızartması kutularına benzetilmişti.

Balenciaga markası için, çıkardıkları ürünün şık olması gerekmiyor. Marka, farklı ve giymenin cesaret isteyeceği ürünleri piyasaya sürmekten asla çekinmiyor.

Ülkemizde de pek çok ünlünün vazgeçilmez markası haline gelen Balenciaga'nın çengelli iğne küpelerini kimlerin satın alacağı merak konusu.



