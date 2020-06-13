Ekonomi Balıkçıların oltasına köpekbalığı takıldı

Balıkçıların oltasına köpekbalığı takıldı

Ekonomi

Balıkçıların oltasına köpekbalığı takıldı

Muğla'da balıkçıların oltasına tam 2.5 metre uzunluğunda köpekbalığı takıldı.

13 Haziran 2020, Cumartesi 11:26 Son Güncelleme:
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Marmaris'in açık denizlerinde balıkçıların oltasına camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. Tezgaha koyulan köpekbalığı, kilosu 40 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar ilk defa gördükleri köpekbalığını cep telefonuyla görüntüledi.

18 yıldır balıkçılık yapan Koray Koyuncu, "Balıkçılarımızın oltasına camgöz cinsi köpekbalığı takılmış. Sürekli tüketilen, bilinen balıkların aksine, bu tür köpekbalığı pek makbul görmez. Satın alan da olmaz. Kanser hastalıklarına ciğeri ve eti iyi geldiği inanılarak, rahatsızlıkları bulunanlar tercih ediyor. Tezgahımızda sergilediğimiz camgöz köpekbalığı, 2.5 metre uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığında. Bu tür köpekbalığı insana zarar vermez. 80 ila 100 metre civarında derinlerde bulunur" dedi.

DHA


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