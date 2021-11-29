Ballon d’Or (AltınTop) ödülleri için heyecan dorukta. Ballon d’Or ödülünü geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle, hakkaniyetli olmayacağı gerekçesiyle verilememişti. Bu yıl ise ödülü 6 defa kazanan Messi’nin yanı sıra, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Jorginho ve Neymar gibi başarılı isimler adaylar arasında yer alıyor. Peki, Ballon d’Or ödülleri ne zaman saat kaçta? İşte adaylar ve ödül töreni bilgileri…

BALLON D’OR ADAYLARI KİMLER?

Giorgio Chiellini (Juventus)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Neymar (PSG)

Kylian Mbappe (PSG)

Lionel Messi (PSG)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Raheem Sterling (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Mason Mount (Chelsea)

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Jorginho (Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

N'Golo Kante (Chelsea)

Romelu Lukaku (Chelsea)

BALLON D’OR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünyaca ünlü futbol dergisi France Football dergisinin 1956 yılında bu yana verdiği Ballon D’or “Altın Top” ödül töreni bu akşam (29 Kasım) saat 22.30’da düzenlenecek.