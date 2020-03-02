Bamya çorbası tarifi: Bamya çorbası nasıl yapılır?

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Bamya çorbası tarifi

Bamya çorbası malzemeleri

100 gram kuru bamya

2 orta boy havuç

100 gram yağsız kıyma

1 orta boy soğan

1 adet limon

1 yemek kaşığı domates salçası

Bamya çorbası yapılışı

Kuru bamyaları kağıt havlu içerisine koyup havlunun diğer ucunu üzerine kapatıp bamyaları ovuşturun. Bu sayede dikenlerinin düşmesini sağlamış olacaksınız ve daha lezzetli olacak. Ovuşturduğunuz bamyaları 5 su bardağı suyla ortalama 10 dakika haşlayın. Başka bir tencereye yağı döküp, ince ince doğranan soğanları ilave edip kavurun. Daha sonra sırasıyla kıymayı, küçük küçük doğranmış havuçları ve salçayı ekleyin. Ortalama 2 dakika daha kavurun. Haşlanan bamyaları sudan çıkartıp yıkayın. Yıkanan bamyaları kıymaların üzerine ekleyin ve tuzunu atıp 4 su bardağı sıcak su döküp kapağını kapatın. Ortalama 10 dakika kaynadıktan sonra bamya çorbası hazır.