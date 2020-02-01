Banka masraflarına ayar

2014’te 20’ye indirilmişti

Bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu konudaki masraf sayısını kısıtlayan yasal düzenleme 3 Ekim 2014’te yürürlüğe girmişti. Ancak söz konusu maddeler arasında yer alan ‘hesap işletim ücreti’nin yürütmesi 2016’da yargı kararıyla durdurulmuştu.

1 lira için 7.75 lira

Bankacılık işlemlerinden alınacak ücret sayısı sınırlandırılsa da talep edilen ücretlerin ve bu ücretlere yapılan zammın bir sınırı yok. Örneğin; geçen yıl EFT, bakiye sorgulama, fatura ödeme için ücret ve komisyonlarda yüzde 50’ye varan artış olmuştu. Şu anda mobil bankacılıktan 1 liralık EFT için 7.75 lira talep eden var. Banka şubelerinde fiyat katlanıyor. Her banka farklı ücret talep edebiliyor.

Oranlar düşürülecek

Konut kredisini satıcının hesabına göndermek de dünya kadar masraf. Kredi faizlerinin düştüğü bir ortamda alınan ücretlerin yüksek oluşu başta emekliler olmak üzere birçok vatandaşın şikayetine konu olunca ekonomi yönetimi çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre; bazı ücret, komisyon ve masrafların oranlarının düşürülmesi, birleştirilmesi, bazılarının da tamamen kaldırılması amaçlanıyor. Kredi erken kapatma ve balon ödeme gibi durumlarda, kalan paranın yüzde 2’sine kadar alınan erken ödeme cezasının kaldırılması veya bu oranın düşürülmesi gibi konular da masada.

2004’ten sonraki en yüksek artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre; Aralık 2019 itibarıyla bankaların ücret, komisyon ve bankacılık hizmetlerinden elde ettiği gelirler 2018’e göre yüzde 33 artışla 49.2 milyar liraya yükseldi. Bu, 2004’ten bu yana en yüksek artış. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelirler, toplam bankacılık gelirlerinin yüzde 12’sini oluşturuyor. Son dönemde gerileyen faizlerle bu oranın daha da artması bekleniyor.

Şu anda alınan yasal masraflar!

1- Tahsis ücreti

2- Ekspertiz ücreti

3- Taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti

4- Hesap işletim ücreti (Yargı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.)

5- Para çekme ücreti

6- Elektronik Fon Transferi (EFT) Ücreti

7- Havale ücreti

8- Swift ücreti

9- Yıllık üyelik ücreti

10- Ek kart yıllık üyelik ücreti

11- Kart yenileme ücreti

12- Nakit avans çekim ücreti

13- Kiralık kasa ücreti

14- Kampanyalı ürün veya hizmetler ücreti

15- Fatura ödeme ücreti

16- Arşiv-araştırma ücreti

17- Onaya bağlı bildirim ücreti

18- Başka kuruluş ATM’sinden yapılan işlem ücreti

19- Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler

20- Üçüncü kişilere yapılan ödemeler.

Not: Bankaların bunların dışındaki ücretlerle ilgili talebi yasal değil. Hakem heyetlerine başvurarak hakkınızı arayabilir ve itirazda bulunabilirsiniz.