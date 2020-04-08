Bankacılık işlemlerinizi dijitalde yapın

Müşterilerine işlemlerini öncelikli olarak dijital kanallar üzerinden yapmalarını önerdiklerini ifade eden Ali Kırbaş, şunları söyledi: “Ancak işin doğası gereği bazı işlemler sadece şubelerden yapılabiliyor veya müşterilerimiz bir nedenle şubeye gelmek zorunda kalabiliyor. Böyle zamanlarda müşterilerimize ihtiyaç duydukları finansal desteği verebilmek her zamankinden daha önemli.”

Öğleden önce gidin

Şubelerde salgın öncesi olduğu gibi saat 09.00-17.00 arasında hizmet verdiklerini belirten Kırbaş, “Sadece 12.30-13.30 arasında bir saatlik öğle yemeği arası için kapalıyız. Bu dönemde şubelerimizde öğleden önce görece daha az işlem yapılıyor. Bu nedenle şubeye gelmek zorunda olan müşterilerimiz öğleden önceyi tercih edebilirler. Böylece yoğunluk güne yayılır ve sosyal mesafe de korunmuş olur” dedi.



