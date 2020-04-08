Bankacılık işlemlerinizi dijitalde yapın
Corona virüs salgınının günlük hayata olan etkilerini en aza indirmek ve hayatın akışının devam etmesini sağlamak amacıyla, şubelerdeki faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini belirten Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Ülkemize destek olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.
08 Nisan 2020, Çarşamba 08:23 Son Güncelleme:
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Müşterilerine işlemlerini öncelikli olarak dijital kanallar üzerinden yapmalarını önerdiklerini ifade eden Ali Kırbaş, şunları söyledi: “Ancak işin doğası gereği bazı işlemler sadece şubelerden yapılabiliyor veya müşterilerimiz bir nedenle şubeye gelmek zorunda kalabiliyor. Böyle zamanlarda müşterilerimize ihtiyaç duydukları finansal desteği verebilmek her zamankinden daha önemli.”
Öğleden önce gidin
Şubelerde salgın öncesi olduğu gibi saat 09.00-17.00 arasında hizmet verdiklerini belirten Kırbaş, “Sadece 12.30-13.30 arasında bir saatlik öğle yemeği arası için kapalıyız. Bu dönemde şubelerimizde öğleden önce görece daha az işlem yapılıyor. Bu nedenle şubeye gelmek zorunda olan müşterilerimiz öğleden önceyi tercih edebilirler. Böylece yoğunluk güne yayılır ve sosyal mesafe de korunmuş olur” dedi.