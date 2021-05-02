Bankalarda ıslak imzasız müşteri olma dönemi

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Uzun zamandır mevzuatın yürürlüğe girmesini bekliyorduk. Ülkemizde henüz bir banka müşterisi olmamış milyonlara, uzaktan müşteri olma uygulamasıyla çok büyük kolaylık sağlamanın ötesinde, finansal kapsayıcılığı artırarak bankacılığın; dijital bankacılık yoluyla tabana yayılmasını sağlayabileceğiz” dedi.

İŞTE ADIM ADIM İŞLEMLER

Yeni uygulamayla ilgili dün Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve ING Türkiye de açıklama yaparak sistemin nasıl işleyeceği hakkında bilgi paylaştı. Buna göre temelde izlenecek adımlar şöyle olacak: