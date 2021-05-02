Bankalarda ıslak imzasız müşteri olma dönemi
Bankalarda 1 Mayıs itibarıyla yeni bir dönem başladı. Artık; banka şubelerine gitmeden telefon veya bilgisayardan internete bağlanarak banka müşterisi olabilir ve hesap açabilirsiniz.
02 Mayıs 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Uzun zamandır mevzuatın yürürlüğe girmesini bekliyorduk. Ülkemizde henüz bir banka müşterisi olmamış milyonlara, uzaktan müşteri olma uygulamasıyla çok büyük kolaylık sağlamanın ötesinde, finansal kapsayıcılığı artırarak bankacılığın; dijital bankacılık yoluyla tabana yayılmasını sağlayabileceğiz” dedi.
İŞTE ADIM ADIM İŞLEMLER
Yeni uygulamayla ilgili dün Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve ING Türkiye de açıklama yaparak sistemin nasıl işleyeceği hakkında bilgi paylaştı. Buna göre temelde izlenecek adımlar şöyle olacak:
- Apple Store veya Google Play’den ilgili bankanın uygulaması indirilecek.
- Uygulama indirildikten sonra ‘Müşterimiz Olun’ adımları tamamlanacak.
- Mobil uygulama üzerinden gerekli bilgiler doldurulduktan sonra yeni çipli kimlik kartının ön ve arka yüzeyinin fotoğrafı çekilecek.
- NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi ile kimliğini telefonun arkasına temas ettirerek taratan kullanıcı yüz biyometrisiyle doğrulamasını da gerçekleştirdikten sonra kimlik tespiti için görüntülü görüşme aracılığıyla müşteri temsilcisine bağlanacak.
- Müşteri temsilcisi kimlik tespitini gerçekleştirince banka şubesine gitmeye, kurye beklemeye gerek kalmadan müşteri olunabiliyor.
- İşlemler bittikten sonra sunulan tüm bankacılık hizmetleri kullanılabiliyor.