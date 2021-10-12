Ziraat, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların yeni kredi faiz oranları ve ödeme planları ihtiyaç kredisi çekecek vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok banka, dikkat çeken kredi kampanya düzenlerken, kimi bankalarda 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi seçeneği de mevcut. Bu kapsamda, 10 bin TL için 24 ay vade imkanı sunan bankalar arasında en uygun kredi kampanyası ING ve TEB’e aitken, 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası da büyük ilgi görüyor…

BANKALARDAN DİKKAT ÇEKEN İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!

Hem okulların açılması hem de sonbahar aylarının gelmesiyle ihtiyaç kredilerine olan talep son günlerde daha da arttı. Bankalar da artan talebe yönelik kampanyalar düzenliyor. Bu kapsamda en çok tercih edilen kredi miktarı 10 bin TL olurken, ihtiyaç sahipleri bu miktarı 24 ay vade ile geri ödeme seçeneğini tercih ediyor. Bu kapsamda, Ziraat, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların kredi faiz oranlarını ve ödeme planlarını sizler için bir araya getirdik…

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,55

Aylık taksit tutarı: 513 TL 27 kuruş

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,63

Aylık taksit tutarı: 526 TL 8 kuruş

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,55

Aylık taksit tutarı: 520 TL 36 kuruş

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 2,00

Aylık taksit tutarı: 552 TL 97 kuruş

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,63

Aylık taksit tutarı: 526 TL 8 kuruş

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,97

Aylık taksit tutarı: 552 TL 97 kuruş

YAPIKREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 3 ay ertelemeli 24 ay

Faiz oranı: 2,21

Aylık taksit tutarı: 568 TL 56 kuruş

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,60

Aylık taksit tutarı: 523 TL 36 kuruş

ING İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,35

Aylık taksit tutarı: 506 TL 23 kuruş



