Bankalardan dikkat çeken ihtiyaç kredisi kampanyası! Ziraat, Akbank, İş Bankası yeni kredi faiz oranları ve ödeme planları
Kredi faiz oralarında Merkez Bankası faiz kararlarının ardından güncellemeye gidildi birçok banka dikkat çeken ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. TCMB, geçtiğimiz ay kredi faizlerinde indirime gitmişti. Bu da hem özel hem de kamu bankalarının kredi faiz oranlarında değişiklik yapmasına neden oldu. İhtiyaç kredisi çekmeyi planlayan pek çok vatandaş, bankaların kredi kampanyalarından faydalanmak için yeni kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Ziraat, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların yeni kredi faiz oranları nasıl? İşte, tüm bankaların kredi faiz oranları ve ödeme planları…
12 Ekim 2021, Salı 13:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ziraat, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların yeni kredi faiz oranları ve ödeme planları ihtiyaç kredisi çekecek vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok banka, dikkat çeken kredi kampanya düzenlerken, kimi bankalarda 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi seçeneği de mevcut. Bu kapsamda, 10 bin TL için 24 ay vade imkanı sunan bankalar arasında en uygun kredi kampanyası ING ve TEB’e aitken, 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası da büyük ilgi görüyor…
BANKALARDAN DİKKAT ÇEKEN İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!
Hem okulların açılması hem de sonbahar aylarının gelmesiyle ihtiyaç kredilerine olan talep son günlerde daha da arttı. Bankalar da artan talebe yönelik kampanyalar düzenliyor. Bu kapsamda en çok tercih edilen kredi miktarı 10 bin TL olurken, ihtiyaç sahipleri bu miktarı 24 ay vade ile geri ödeme seçeneğini tercih ediyor. Bu kapsamda, Ziraat, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların kredi faiz oranlarını ve ödeme planlarını sizler için bir araya getirdik…
TEB İHTİYAÇ KREDİSİ
Kredi miktarı: 10 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz oranı: 1,55
Aylık taksit tutarı: 513 TL 27 kuruş
HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Kredi miktarı: 10 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz oranı: 1,63
Aylık taksit tutarı: 526 TL 8 kuruş
VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Kredi miktarı: 10 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz oranı: 1,55
Aylık taksit tutarı: 520 TL 36 kuruş
GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Kredi miktarı: 10 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz oranı: 2,00
Aylık taksit tutarı: 552 TL 97 kuruş
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Kredi miktarı: 10 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz oranı: 1,63
Aylık taksit tutarı: 526 TL 8 kuruş
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Kredi miktarı: 10 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz oranı: 1,97
Aylık taksit tutarı: 552 TL 97 kuruş
YAPIKREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Kredi miktarı: 10 bin TL
Vade: 3 ay ertelemeli 24 ay
Faiz oranı: 2,21
Aylık taksit tutarı: 568 TL 56 kuruş
İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Kredi miktarı: 10 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz oranı: 1,60
Aylık taksit tutarı: 523 TL 36 kuruş
ING İHTİYAÇ KREDİSİ
Kredi miktarı: 10 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz oranı: 1,35
Aylık taksit tutarı: 506 TL 23 kuruş