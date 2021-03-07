Kültür & Sanat Banksy'nin eserini yakıp dijital varlığa dönüştürdüler

Banksy'nin eserini yakıp dijital varlığa dönüştürdüler

Kültür & Sanat

Banksy'nin eserini yakıp dijital varlığa dönüştürdüler

Injective Protocol, 95 bin dolara aldığı İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin Moronlar eserini canlı yayında yaktı ve sanal varlığa dönüştürdü. Sosyal medyada ise sanat eserine yapılan bu 'değişimin' gerçek bir 'moronluk' olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı.

07 Mart 2021, Pazar 11:20 Son Güncelleme:
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Kripto para blok zincir şirketi Injective Protocol, İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin Moronlar eserini bir çalışmasını satın alarak eseri yaktı. Şirket, Moronlar adlı eserin yok edilmesini video olarak yayınlayarak sanal bir varlığa ve değere dönüştürdü. Şirket, sanatçının 2006 yılına ait siyah beyaz baskıdaki eserini açık artırmada 95 bin dolara almıştı.

BANKSY'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Eserin üzerinde “Siz moronların gerçekten bu b**tan şeyi satın alacağınıza inanamıyorum” yazıyordu. Eser artık sadece dijital olarak satın alınıp görülebilecek. Sanatçı ise henüz bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.



NFT'YE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Injective Protocol çalışanları, dijital pazar OpenSea’deki blok zincir teknolojisini kullanarak yapıtın dijital temsilini oluşturdu. Böylece Banksy’nin sanat yapıtı bir NFT’ye dönüştürüldü. Non-Fungible Token'ın kısaltması olan NFT, fiziksel koleksiyon parçalarının dijital yansımasıdır. Değişimi mümkün olmayan para ya da çip. 



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Banksy'nin eserinin yakılmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Kimisi yeni düzeninin bu olduğunu savunurken, kimisi de 'hiçbir sanat eserinin bu şekilde yok edilmemesi gerektiğini' savundu.

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