Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Barça Bayern maçında
Barcelona-Bayern Münih maçı, Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ilk maçı olacak. Daha öne 9 defa karşı karşıya gelen iki güçlü ekip arasında, Bayer Münih 6 galibiyetle üstünlüğü elinde tutuyor. Rakibi karşısında sadece 2 kez galip gelen Barcelona, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Barça Bayern maçı yayın bilgileri…
14 Eylül 2021, Salı 17:08 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi, 4 grupta oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. E grubunda gerçekleşecek Barcelona-Bayern Münih maçının ise geceye damga vurması bekliyor. Katalan ekip uzun zaman sonra ilk defa takımında Lionel Messi olmadan mücadele edecek. İşte, Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının yanıtı ve Barça Bayern maçına ilişkin detaylar…
BARCELONA-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Barcelona-Bayern Münih maçı, 14 Eylül Salı akşamı saat 22.00’de başlayacak. Camp Nou'da oynanacak nefes kesici mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek ve dev maç dijital içerik platformu Exxen’den naklen yayınlanacak.
BARCELONA-BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER:
Barcelona: Ter Stegen, Luuk De Jong, Depay, Coutinho, Pedri, Frenkie De Jong, Busquets, Alba, Pique, Araujo, Roberto.
Bayern Münih: Neuer, Lewandowsk, Müller, Sane, Musiala, Kimmich, Goretzka, Davies, Hernandez, Upamecano, Pavard.
BAYERN MÜNİH BARCELONA MAÇI TAHMİNLERİ
Bayern Münih Barcelona ile geçmişteki 11 karşılaşmasından 7 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle çıktı. Barcelona 2020 Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Bayern Münih’e 8-2 yenildi. Barcelona bu talihsiz çeyrek final sonucunu hafızalardan silmek istiyor.