Nou Camp'ta 1-1 biten maçın rövanşında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Barcelona'yı konuk etti. Santiano Bernabeu'da oynanan maçı Barcelona 3-0 kazandı.

Mücadelede Barcelona'nın gollerini 51. ve 73. dakikada (Penaltıdan) Suarez, 68. dakikada ise Varane kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla Barcelona adını Kral Kupası finaline yazdırdı.

İLK 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vazquez, Vinicius, Benzema.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, Rakitic, Messi, Dembele, Suarez.