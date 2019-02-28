Barcelona kupada Real Madrid'i dağıttı

Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid'e konuk olan Barcelona sahadan 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

28 Şubat 2019, Perşembe 01:09
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Barcelona kupada Real Madrid'i dağıttı

Nou Camp'ta 1-1 biten maçın rövanşında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Barcelona'yı konuk etti. Santiano Bernabeu'da oynanan maçı Barcelona 3-0 kazandı.

Mücadelede Barcelona'nın gollerini 51. ve 73. dakikada (Penaltıdan) Suarez, 68. dakikada ise Varane kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla Barcelona adını Kral Kupası finaline yazdırdı.

İLK 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vazquez, Vinicius, Benzema.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, Rakitic, Messi, Dembele, Suarez.

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