Barcelona, Messi'nin formasını Ansu Fati'ye verdi
Barcelona'nın yeni 10 numarası belli oldu. Lionel Messi'nin ayrılmasının ardından takımın yeni 10 numarası Ansu Fati oldu.
01 Eylül 2021, Çarşamba 13:31 Son Güncelleme:
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Barcelona'da Messi'den boşalan 10 numaralı forma Ansu Fati'ye verildi. 18 yaşındaki Gine asıllı İspanyol oyuncu Messi'nin varisi olarak görülüyor.
2012 yılında Sevilla'nın altyapısından Barcelona altyapısına transfer olan oyuncu, 9 sezondur Barca forması giyiyor.
Ansu geçen sezon 31 maçta forma giyip 11 gol attı.
https://twitter.com/FCBarcelona/status/1433008489622872071
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