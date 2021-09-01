Futbol Barcelona, Messi'nin formasını Ansu Fati'ye verdi

Barcelona, Messi'nin formasını Ansu Fati'ye verdi

Futbol

Barcelona, Messi'nin formasını Ansu Fati'ye verdi

Barcelona'nın yeni 10 numarası belli oldu. Lionel Messi'nin ayrılmasının ardından takımın yeni 10 numarası Ansu Fati oldu.

01 Eylül 2021, Çarşamba 13:31 Son Güncelleme:
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Barcelona'da Messi'den boşalan 10 numaralı forma Ansu Fati'ye verildi. 18 yaşındaki Gine asıllı İspanyol oyuncu Messi'nin varisi olarak görülüyor.

2012 yılında Sevilla'nın altyapısından Barcelona altyapısına transfer olan oyuncu, 9 sezondur Barca forması giyiyor.

Ansu geçen sezon 31 maçta forma giyip 11 gol attı.


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