Barcelona, Rapid Wien'in 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor. ESPN'de yer alan habere göre Barcelonalı yetkililer, Yusuf Demir için başkan Laporta'ya kapsamlı bir rapor sundu.

10 numara pozisyonunda oynayan Yusuf için en az 10-15 milyon euro bonservis bedeli istendiği ifade edildi.

Rapid altyapısından çıkan Yusuf Demir, alt yaş kategorilerinde Avusturya milli takımında oynadı. Yusuf, A milli takım kararını ise henüz vermedi.

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