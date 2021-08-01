Barcelona'da Yusuf Demir ilk golünü attı
Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya transfer olmuş ve B takımında forma giyeceği açıklanmıştı. Özel maçta Barcelona formasını giyen Demir ilk golünü attı.
01 Ağustos 2021, Pazar 11:39 Son Güncelleme:
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Barcelona özel maçta Stuttgart ile karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Barca'nın golleri Richard Puig ile yeni transferler Memphis Depay ve Yusuf Demir'den geldi.
Yusuf Demir 36. dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
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