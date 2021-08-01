Futbol Barcelona'da Yusuf Demir ilk golünü attı

Barcelona'da Yusuf Demir ilk golünü attı

Futbol

Barcelona'da Yusuf Demir ilk golünü attı

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya transfer olmuş ve B takımında forma giyeceği açıklanmıştı. Özel maçta Barcelona formasını giyen Demir ilk golünü attı.

01 Ağustos 2021, Pazar 11:39 Son Güncelleme:
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Barcelona özel maçta Stuttgart ile karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Barca'nın golleri Richard Puig ile yeni transferler Memphis Depay ve Yusuf Demir'den geldi.

Yusuf Demir 36. dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

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