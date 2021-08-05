Futbol Barcelona'dan flaş Messi açıklaması: Kulüpten ayrıldı

Barcelona'dan flaş Messi açıklaması: Kulüpten ayrıldı

Futbol

Barcelona'dan flaş Messi açıklaması: Kulüpten ayrıldı

Son dakika haberine göre, İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Lionel Messi ile yollar ayrılıyor.

05 Ağustos 2021, Perşembe 21:02 Son Güncelleme:
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Uzun süredir Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olan Lionel Messi'nin İspanyol ekibiyle yolları ayrılıyor. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, tarafların yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemeyeceği belirtildi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Messi'ye katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

İSTANBUL (DHA)

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