Başak burcunun 25. derecesinde gerçekleşecek yeniay Oğlak'taki Satürn ve haliyle Oğlak'ta seyreden Jüpiter ve Plüton ile uyumlu açıda olacak; Uranüs, Pallas-Athena ve Cupido ile de toprak elementi uyumunu taşıyacak. Güneş hem tüm beden, hem de hücre düzeyinde hayatiyeti, yaşama gücünü, enerjik olmayı ve dayanıklılığı temsil eder. Satürn ile uyumlu açısı işleyişlerde düzen, kesintisiz hayat enerjisi ve dayanıklılık getiriyor. Plüton kendini onarabilme ve dönüşüm gücü, Jüpiter iyimserlik ve umut katıyor. Bu dönemde hastalıkları daha kolay atlatabiliriz, bedenimizin kendini yeniden yapılandırma gücü yerinde olacak. Yapılan araştırmalarda moral ve inancın hastalıkları yenmede çok önemli olduğu gösterilmiş. Jüpiter'in Güneş ile uyumunu sürdürmesi ve artık ileri harekette olması en büyük yardımcılarımızdan biri olacak.

Ceres özellikle dikkat çekiyor

Ceres ilk keşfedilen ve 974 km çapıyla en büyük asteroit. Annelik, besleme, gelişme, büyüme ve ürün hasatıyla ilişkili, özellikle de tahıl hasatıyla. Tıbbi astrolojide de üreme sistemi, gebe kalabilme, gebelik dönemi, doğum ve emzirme dönemi ve haliyle bebek beslenmesi konularını temsil ediyor. Aşırı beslenme ya da beslenememe, anoreksi ve blumia gibi hastalıklar da Ceres konularına dahil. Genellikle hayatının ilk dönemlerinde kilo sorunu yaşamış kişilerde görülen bu hastalıklarda kişi ya hiç yemiyor, neredeyse aç dolaşıyor ve aşırı egzersiz yapıyor (anoreksi) ya da yedikten sonra bütün yediklerini geri çıkarmaya çalışıyor (blumia).

Ceres bu dönemde geri gidiyor

Dünyanın yörüngesine de oldukça uzak (deklinasyonu çok yüksek), yeniay haritasında Satürn-Kiron ve Venüs- Neptün orta noktasında, üstelik tehlikeler ve şanssızlıklarla ilişkili Enif yıldızıyla da birleşiyor. Satürn deri, kemikler ve dişlerle, Venüs ve Neptün üreme sağlığı ve hormonlarla, Kiron şifa ve tedavilerle ilişkili konuları Ceres konularına eklemiş oluyor. Haliyle tüm bu konularda ve gebelikemzirme döneminde beslenme bu dönemde oldukça önemli hale geliyor. Beslenme sorunları ya da hastalıkları konusunda da daha dikkatli olmak gerekiyor.

Süt ve süt ürünlerini soframızdan eksik etmeyelim

Bu dönemde süt ve süt ürünlerini ihmal etmemek hepimiz için önemli, kalsiyuma ve sütteki vitaminlere ihtiyacımız olacak. Gebelik ve emzirme dönemindeysek bu çok daha önemli hale geliyor. Bu dönemde gebelik ve lohusalık takiplerinde titiz olalım. Bebeklerimizi emzirmek de her zamankinden daha önemli olacak tabii. Bunun için daha gebelik döneminde emzirme danışmanlığı almaya çalışalım. Doğum sonrası diğer tüm gereklilikleri olabildiğince boşlayıp, dikkatimizi kendimizi ve bebeğimizi beslemeye verebilsek çok iyi olur; Hiçbir şey bebeğiniz için sizin sütünüzden daha sağlıklı, daha besleyici olamaz. Düşünsenize bu süt onun için özel olarak üretilmiş, yerini ne tutabilir ki? Annelere bebekleri büyümüyormuş, yeterli beslenemiyormuş gibi gelebilir, ama aslında buna tartılar karar verir. Şüphemiz varsa bebeğimizi haftada bir tartalım ve en az alması gereken miktarla karşılaştıralım, olmadı emzirmekten vazgeçmektense profesyonel yardım almaktan çekinmeyelim.

Doğru adımlar, uygun planlamalar desteklenecek

Asteroit Pallas-Athena strateji ve planlama ile ilgilidir, Uranüs de önümüze fırsatlar çıkarabilir, beklenmedik destekler alabiliriz. Yeniayla birlikte özellikle sağlık, zindelik ve beslenme konularında doğru adımlar atabilir, yaşayış düzenimize uygun planlar yapabilir ve hayata geçirebiliriz. Asteroit Cupido estetik, zarafet ve aile konularını destekliyor, yeniayla birlikte bu konularda da yardımcı etkiler alacağız, ama unutmayalım, Mars geri gidiyor, estetik cerrahi açısından çok tercih edilmeyen bir dönem. Girişimsel olmayan seçeneklerde yoğunlaşabiliriz. Beslenme düzenimizi gözden geçirebilir, çok ağır olmayan egzersizlere başlayabilir, zararlı alışkanlıklarımızdan kurtulup, bedeni zindelik yolunda önemli adımlar atabiliriz.

Venüs-Uranüs karesi devrede

Hafta boyunca etkin olacak Venüs-Uranüs karesi ve kadın sağlığı ile ilişkili bir asteroit olan Vesta-Uranüs uzak karesi de üreme sağlığı ve hormon sorunlarına işaret ediyor. Hem geri giden Ceres, hem de saydığımız bu etkiler nedeniyle özellikle gebe kalma konusunda sorunları ya da gecikmeleri bu ara çok önemsemeyelim, moralimizi bozmadan Ceres'in düzelmesini, Venüs/Vesta-Uranüs uyumsuzluğunun geçmesini bekleyelim. Kontrollerimizi, ön testlerimizi, tetkik ve takiplerimizi yaptıralım tabii ki, ama örneğin boyalı filmler gibi girişimsel işlemleri erteleyebiliriz. Yeni umutlarla, yeni başlangıçlarla güzel bir yeniay geliyor, şifa, deva ve bereketiyle gelsin!







