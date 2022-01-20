Futbol Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti

Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti

Futbol

Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini Kayserispor karşısında aldı. 1 maç eksiği bulunan turuncu-lacivertliler, Belözoğlu idaresinde çıktığı 12 müsabakayı kaybetmemişti.

20 Ocak 2022, Perşembe 01:47 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, böylelikle Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini almış oldu. Göreve 9. haftadaki Beşiktaş karşılamasıyla başlayan Belözoğlu, İstanbul ekibinin başında 12 mücadelede 8 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştı.

Geçtiğimiz hafta oynanması gereken Konyaspor maçı ertelenen Başakşehir, 41 yaşındaki teknik adamın yönetiminde çıktığı 13. müsabakada Kayseri temsilcisine kaybetti.

Medipol Başakşehir, söz konusu süreçte 22 gol atıp kalesinde ise 11 gol gördü.

İSTANBUL (İHA)

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