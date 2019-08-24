Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Futbolseverler Başakşehir Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını aratıyor. İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı hakkındaki detaylar…

Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bugün forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bugün saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

6 SEZON SONRA 2’DE 2 HEDEFİNDE

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i yenmesi durumunda Süper Lig’e 6 sezon sonra 2’de 2 yaparak başlayacak. Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.

ERSUN YANAL’LA İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda en fazla üst üste ligde 5 maçta galip gelmişti. Yanal’la geride kalan sezonun son 4 haftasını galip bitiren, bu sezona da 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Başakşehir’i yenmesi durumunda Süper Lig’deki son 6 karşılaşmasını da kazanmış olacak. Bu da Yanal yönetimindeki Fenerbahçe’nin üst üste maç kazanma rekoru olarak kayıtlara geçecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Vieria, Behich, Azubuike, Soner, Visca, Mossoro, Arda, Ba.

Fenerbahçe: Altay, Tolga (Murat Sağlam), Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Muriç