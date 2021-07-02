Futbol Başakşehir Giuliano ile yollarını ayırdı

Başakşehir Giuliano ile yollarını ayırdı

Futbol

Başakşehir Giuliano ile yollarını ayırdı

Giuliano'nun ikinci Türkiye macerası da bitti. Fenerbahçe'den sonra Başakşehir'de de sadece 1 sezon oynayan Brezilyalı oyuncu takımdan ayrıldı.

02 Temmuz 2021, Cuma 13:09 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Giuliano'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

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