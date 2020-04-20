Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği brifing de şu ifadeleri kullandı.:

Liderliğinizde sağlık alanındaki dev yatırımların bugün Türkiye’yi nasıl güçlü kıldığınız görüyoruz. Bugün muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Başakşehir Şehir Hastanesi gibi modern yatırımlar Sağlık çalışanlarımıza yaraşır niteliktedir. Bugün yerli ve milli solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz.

Süreç içinde bir sıkıntı ile karşılaşmamak adına hareket ettik. Bugün bu cihazları parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden sürecin daha başında harekete geçtik. Biosis isimli bir girişim firmasının geliştirmiş olduğu çalışmalar zaten vardı. Büyük bir özveri ile sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından yerli ve milli solunum cihazlarını seri üretim bandından indirdiler. İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak.

Biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için ürettik. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil yardım eden bir ülke olmak bizi gururlandırıyor.





Selçuk Bayraktar CNN Türk canlı yayınında konuştu

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da açılıştaki kısa konuşmasında “mühendislerimiz bizi bir odaya kapatın başarana kadar da çıkarmayın dediler ve bunu başardılar” dedi.

Bundan yaklaşık bir ay kadar önce projeyi size sunduğumuzda "İnanıyorum Türk mühendisleri en iyisini en hızlı şekilde yapar" demiştiniz, bu bize büyük bir moral oldu. Bu tam bir milli seferberlik ruhuyla yapıldı 4 Türk şirketi bir araya geldi. İnşallah da Mayıs ayı sonuna kadar da 5 bin adet cihazı teslim etmiş olacağız.

120’den fazla mühendis çalıştı onlara da çok teşekkür ediyorum.

Böylesine güzide bir hastaneye yerli ve milli cihazlarımız teslim edildi. İçerisinde binlerce satır yazılım olan bunun yanında bilgisayar kontrol sistemi olan çok gelişmiş protokollere sahip cihazlar.

ASELSAN, BAYKAR, ARÇELİK, BİYOSİS hep birlikte el ele tam bir milli seferberlik oldu diyebilirim. Sağlık Bakanlığımız projeye başladığımızda gecenin 4’ünde görüştüler ve 5 bin adet sipariş verildi.

Biz BAYKAR olarak bir kampanya başlattık 250 adet bağışladık, hemen çağrımıza destek veren ASELSAN oldu zaten ASELSAN büyük oranda mühendisliğiyle uğraştı bu cihazın. ASELSAN’da 250 adet cihaz bağışladı, ROKETSAN 250 adet bağışladı, ARÇELİK 150 adet HAVELSAN 150 adet, Amazon Türkiye 100 adet bağış yaptı.

Son olarak bütün bu Türk mühendislerinin imkan verildiğinde neleri başarabileceğini görmüş olduk, bize bu fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Sağlık Bakanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

İsimleri burada geçmeyen, mesela içindeki kauçuk malzeme için destek olan tüm firmalara teşekkür ediyorum onlar olmasaydı biz bu cihazları bu kadar hızlı yapamazdık.









İlgili Haberler Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Bilim Kurulu üyesi canlı yayında cevap verdi







