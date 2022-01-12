Başakşehir - Konyaspor maçını ileri bir tarihe ertelendi
TFF, Konyaspor'un yaptığı maç erteleme talebini kabul etti. Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihte oynanacak.
12 Ocak 2022, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.
Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."
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