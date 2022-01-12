Futbol Başakşehir, Konyaspor'un maç erteleme talebini kabul etti

Başakşehir, Konyaspor'un maç erteleme talebini kabul etti

Futbol

Başakşehir, Konyaspor'un maç erteleme talebini kabul etti

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Başakşehir deplasmanında oynayacağı maçın ertelenmesini talep etmişti. TFF'ye yapılan başvurunun ardından Başakşehir'den de açıklama geldi.

12 Ocak 2022, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle TFF'ye yapılan ertelenme talebi bizim için uygundur. Bir kez daha başsağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uğur Meleke, Burak Elmas'ın açıklamasından ikna olmadı: Yardımcılık istese Guardiola ile kalırdı!