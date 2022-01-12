Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle TFF'ye yapılan ertelenme talebi bizim için uygundur. Bir kez daha başsağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:



