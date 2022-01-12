Başakşehir, Konyaspor'un maç erteleme talebini kabul etti
Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Başakşehir deplasmanında oynayacağı maçın ertelenmesini talep etmişti. TFF'ye yapılan başvurunun ardından Başakşehir'den de açıklama geldi.
12 Ocak 2022, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle TFF'ye yapılan ertelenme talebi bizim için uygundur. Bir kez daha başsağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyoruz" denildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
https://twitter.com/ibfk2014/status/1481214429891018755
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