Futbol Başakşehir, Lucas Lima'yı transfer etti

Başakşehir, Lucas Lima'yı transfer etti

Futbol

Başakşehir, Lucas Lima'yı transfer etti

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 18:20 Son Güncelleme:
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynayan 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Lucas Lima'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda ise Lima, "Merhaba Başakşehir ailesi. Kulüple 3 yıllık anlaşma imzaladığım için çok mutluyum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

AA

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