Futbol Başakşehir, Malatyaspor galibiyetiyle derin bir nefes aldı

Başakşehir, Malatyaspor galibiyetiyle derin bir nefes aldı

Futbol

Başakşehir, Malatyaspor galibiyetiyle derin bir nefes aldı

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Başakşehir, rakibini 3-1 mağlup etti ve kümede kalma konusunda derin bir nefes aldı.

04 Nisan 2021, Pazar 18:21 Son Güncelleme:
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın 26. dakikasında sahneye çıkan Tolga Ciğerci, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 71. dakikada Adem Büyük'le golü bulan Malatyaspor skora eşitliği getirdi. 78. dakikada Başakşehir'de Demba Ba penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Fakat 87. dakikada müthiş bir gol kaydeden Ömer Ali Şahiner takımını tekrar öne geçirdi. 90+1'de Aleksic'le bir gol daha bulan Başakşehir 3 puanın sahibi oldu. 

Bu sonuçla Başakşehir puanını 33'e yükseltirken, Malatya ekibi 32 puanda kaldı.

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