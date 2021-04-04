Başakşehir, Malatyaspor galibiyetiyle derin bir nefes aldı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın 26. dakikasında sahneye çıkan Tolga Ciğerci, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 71. dakikada Adem Büyük'le golü bulan Malatyaspor skora eşitliği getirdi. 78. dakikada Başakşehir'de Demba Ba penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Fakat 87. dakikada müthiş bir gol kaydeden Ömer Ali Şahiner takımını tekrar öne geçirdi. 90+1'de Aleksic'le bir gol daha bulan Başakşehir 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 33'e yükseltirken, Malatya ekibi 32 puanda kaldı.