Başakşehir, Martin Skrtel ile yolları ayırdı
Martin Skrtel, Başakşehir'den ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen oyuncunun ayrılığı TFF'ye bildirildi. Başakşehir son olarak yeni stoperi Leo Duarte'yi kadrosuna katmıştı
13 Ocak 2021, Çarşamba 12:12 Son Güncelleme:
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36 yaşındaki Martin Skrtel, aşil tendonundan yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Başakşehir, oyuncuyla olan sözleşmeyi karşılıklı feshederek yollayı ayırdı. Slovak oyuncunun 6 aylık sözleşmesi kalmıştı ve sezon sonu serbest kalacaktı.
TFF'nin bilgi sayfasında 36 yaşındaki Skrtel'in Başakşehir ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiği görüldü. Başakşehir ise geçtiğimiz günlerde stopere Milan'dan Leonardo Duarte'yi transfer etmişti.
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