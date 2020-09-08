Futbol Başakşehir, Rafael transferini resmen açıkladı

Başakşehir, Rafael transferini resmen açıkladı

Futbol

Başakşehir, Rafael transferini resmen açıkladı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti.

08 Eylül 2020, Salı 19:27 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Lyon'dan Rafael'in transfer edildiğini resmen duyurdu. Süper Lig'in son şampiyonu, Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyecek.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek. Rafael’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


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