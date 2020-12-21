Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa finaline Katar ev sahipliği yapacak
2020 Süper Kupa finalinin Katar'da yapılması konusunda görüşmeler sürüyordu. Nihayet karar verildi ve Katar planı hayata geçti. Final, 12 yıl sonra yeniden yurt dışında düzenlenecek. Başakşehir ile Trabzonspor, finali Katar'da oynayacak.
21 Aralık 2020, Pazartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 2020 Süper Kupa finalinin Katar'da yapılması kesinleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada Süper Kupa finalini Katar’da oynatmayı planladıklarını duyurmuştu.
2006’dan bugüne kadar düzenlenen TFF Süper Kupa ilk 3 yıl Almanya’da sahiplerini bulmuştu. Maçlar, Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.
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